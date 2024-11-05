Первый в мире деревянный спутник запустили в космос

Деревянный спутник, построенный японскими учеными, отправился в космос. Запуск провели в рамках первых в своем роде испытаний, призванных раскрыть пригодность древесины для космических миссий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Первый в мире деревянный спутник размером 10 см получил название LignoSat. Его создали представители Киотского университета вместе с сотрудниками японской лесозаготовительной компании.

Спутник планируют доставить на Международную космическую станцию, а затем вывести на орбиту на высоте 400 км над Землей. Изделие выполнено из древесины магнолии. По словам ученых, этот материал долговечен и может противостоять агрессивной космической среде.

Интересно, что спутник создали с применением традиционных японских технологий, без клея и шурупов. Он состоит из экологически чистых компонентов.

Ученые пояснили, что в космосе древесина может быть более долговечной, чем на Земле, поскольку там нет кислорода и воды, способствующих возгоранию и гниению. Ее применение также может помочь решить проблемы космического мусора – при выводе из эксплуатации деревянные спутники будут дотла сгорать в атмосфере.

Предполагается, что деревянный спутник проведет на орбите 6 месяцев. Электронные компоненты будут фиксировать, как древесина реагирует на условия окружающей среды: как меняются внутренняя температура материала и магнитные свойства, насколько сильно она расширяется и сжимается при низкой гравитации, сообщает The Independent.