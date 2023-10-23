Первый в Казахстане женский полицейский участок открылся в Караганде
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Единый центр помощи семье при Департаменте полиции Карагандинской области впервые в Казахстане запустил новый проект: женский полицейский участок. Он открыт и доступен абсолютно каждой женщине, более того – все консультации бесплатные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Как пишет издание, проект был запущен в октябре этого года и предназначен для поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Его цель – оказать помощь жертвам бытового насилия: социальную, психологическую, правовую.
Участок находится в здании нового ЦОНа, по адресу: улица Таттимбета, 709.
В женском полицейском участке бесплатно проконсультируют: юрист, психолог, частный судебный исполнитель, инспектор и специалист по налоговой части.
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