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Первый в Казахстане женский полицейский участок открылся в Караганде

Сегодня, 15:52
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Baigenews.kz Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: Baigenews.kz

Единый центр помощи семье при Департаменте полиции Карагандинской области впервые в Казахстане запустил новый проект: женский полицейский участок. Он открыт и доступен абсолютно каждой женщине, более того – все консультации бесплатные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz. 

Как пишет издание, проект был запущен в октябре этого года и предназначен для поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Его цель – оказать помощь жертвам бытового насилия: социальную, психологическую, правовую.

Участок находится в здании нового ЦОНа, по адресу: улица Таттимбета, 709.

В женском полицейском участке бесплатно проконсультируют: юрист, психолог, частный судебный исполнитель, инспектор и специалист по налоговой части.

 
 
 
 
 
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