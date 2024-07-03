Первый в Казахстане завод по производству кальцинированной соды реализует китайская компания

Строительство первого в республике завода по производству кальцинированной соды мощностью в 500 тысяч тонн в год планируется в Жамбылской области. Проект запланирован для снижения зависимости от импорта и улучшения благосостояния населения в регионе. Об этом в ходе второй панельной сессии Казахстанско-Китайского делового совета рассказал президент China CAMC Engineering Co., Ltd. Ли Хайсинь, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан стал одной из первых стран, присоединившихся к инициативе "Один пояс, один путь". Благодаря стратегическому руководству лидеров Казахстана и Китая, двусторонние отношения перешли на новый уровень - от всеобъемлющего стратегического партнерства к постоянному сотрудничеству. Наше сотрудничество уже принесло видимые результаты и стремится к укреплению отношений на ближайшие "золотые" тридцать лет", - сказал Ли Хайсинь.

Компания China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), которую Ли Хайсинь представлял на Казахстанско-Китайском деловом совете, является ведущим игроком в области проектирования, консалтинга и инженерных услуг, активно продвигая инициативу "Один пояс - один путь". Сосредоточившись на трех основных направлениях - проектирование и консалтинг, разработка и применение передового инженерного оборудования, инвестиции и эксплуатация проектов - Sinomach реализовала более ста проектов "под ключ" в более чем 70 странах на пяти континентах. Казахстан является одним из ключевых рынков для компании, и на панельной сессии были озвучены ключевые аспекты деятельности Sinomach в стране.

"Так, в Жамбылской области Sinomach будет реализован проект строительства завода по производству кальцинированной соды мощностью 500 тысяч тонн в год. Проект, являющийся приоритетным для Казахстана и работа над ним уже началась. Он получит финансирование от трехстороннего консорциума, включающего Китай, Европу и Казахстан. Этот завод станет первым в Казахстане, что позволит стране сократить зависимость от импорта и стимулировать экономический рост региона", - заверил спикер.

Он также подчеркнул, что Sinomach намерена придерживаться высоких стандартов, устойчивости и ориентированности на улучшение жизни населения.

"Мы планируем активно сотрудничать с местными партнерами, предоставляя рабочие места и обучая местных специалистов. Компания стремится к долгосрочному сотрудничеству, которое принесет пользу как экономике Казахстана, так и улучшит благосостояние его граждан. Кроме того, мы будем использовать свои сильные стороны в области машиностроения и производства оборудования для поддержки инфраструктурного развития и модернизации промышленности Казахстана, а также развивать проекты в области возобновляемых источников энергии и "зеленой" энергетики", - добавил представитель Sinomach.

Таким образом, по словам президента компании, China National Machinery Industry Corporation готова сотрудничать с Казахстаном, руководствуясь важным консенсусом глав государств двух стран, в целях содействия непрерывному и всестороннему развитию экономического, торгового и двустороннего сотрудничества, ускорения создания производительных сил нового качества, углубления потенциала взаимосвязей, и внести свой вклад в построение китайско-казахстанского сообщества.

Заинтересованность китайских крупных корпораций в работе с Казахстаном также отметил глава Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Раимбек Баталов в ходе двусторонней встречи с председателем Китайского комитета по содействию международной торговле (CCPIT) Рэн Хон Бином.