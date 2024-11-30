Первый в Казахстане перевёрнутый дом появится в Актау
Подобный объект есть в мире всего в трёх экземплярах – четвертый появится в Актау.
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В Актау появится новый интерактивный музей "Перевернутый дом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Собственник объекта рассказал о проекте. Как оказалось, согласования по проекту начались ещё в июле прошлого года. Строительство же объекта началось в сентябре этого года и завершить его планируют к февралю 2025 года.
"Правильное название проекта – интерактивный музей "Перевернутый дом". Интерактивный – значит можно взаимодействовать с различными объектами внутри здания. Музей – потому что он будет оформлен как снаружи, так и внутри – в стиле стим-панка. Каждый объект в доме разрабатывается по отдельному эскизу в этой тематике, то есть будет уникальным. Сама конструкция стоит на крыше, перевернутой, причем, стоит под наклоном, будто бы образовался крен. Внутри все будет размещено на "потолке", - рассказал собственник объекта.
Он также подчеркнул, что подобный дом в мире будет четвертым по счету, в Казахстане и вовсе первым в своем роде.
"В нашей стране в Алматы есть три дома, в Астане и Шымкенте - по одному. Все эти дома - типовые, сделаны под современный дом, также они одноэтажные. Наш же дом будет уникальным. Высота дома – десять с половиной метров в самой высокой точке, он двухэтажный. Полы находятся под уклоном. На фасаде будут установлены большие часы, они будут показывать настоящее время. Самое главное – все будет выполнено в стиле стим-панк. Все делали здесь, сами собирали, ничего привезенного нет", - пояснил собственник.
По словам собственника, горожане считают, что дом просто откуда-то привезли. Однако дом строился здесь, в Актау, по стандартным эскизам.
"Дело в том, что мы строили его изначально горизонтально, как обычный дом. После уже двумя кранами перевернули его и установили. Это еще раз подчёркивает крепкость, устойчивость и надежность конструкции", - добавил собственник объекта.
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