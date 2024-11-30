Первый в Казахстане перевёрнутый дом появится в Актау
Строительство объекта планируют завершить к февралю 2025 года.
Сегодня, 03:28
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Сегодня, 03:28Сегодня, 03:28
153Фото: lada.kz
В Актау появится новый интерактивный музей "Перевёрнутый дом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Строительство объекта началось в сентябре этого года и завершить его планируют к февралю 2025 года. Сама конструкция стоит на крыше под наклоном. Внутри всё будет размещено на "потолке", рассказал собственник объекта.
Он подчеркнул, что подобный дом в мире будет четвёртым по счету, в Казахстане и вовсе первым в своём роде. Высота дома – 10,5 метра в самой высокой точке, он двухэтажный. На фасаде будут установлены большие часы.
По словам собственника, горожане считают, что дом просто откуда-то привезли. Однако дом строился здесь, в Актау, по стандартным эскизам.
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