Первый в Казахстане перевёрнутый дом появится в Актау

В Актау появится новый интерактивный музей "Перевёрнутый дом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.



Строительство объекта началось в сентябре этого года и завершить его планируют к февралю 2025 года. Сама конструкция стоит на крыше под наклоном. Внутри всё будет размещено на "потолке", рассказал собственник объекта.

Он подчеркнул, что подобный дом в мире будет четвёртым по счету, в Казахстане и вовсе первым в своём роде. Высота дома – 10,5 метра в самой высокой точке, он двухэтажный. На фасаде будут установлены большие часы.

По словам собственника, горожане считают, что дом просто откуда-то привезли. Однако дом строился здесь, в Актау, по стандартным эскизам.