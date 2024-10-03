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Первый в истории чемпионат Азии по хоккею пройдёт в Алматы

Сегодня, 16:20
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пресс-служба КФХ Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: пресс-служба КФХ

Впервые в истории состоится чемпионат Азии по хоккею под эгидой Международной федерации (ИИХФ). Турнир пройдёт с 6 по 9 ноября в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Соперниками сборной Казахстана будут команды Японии, Кореи и Китая.  

Женский чемпионат Азии по хоккею пройдёт в Пекине с 31 октября по 3 ноября. Предстоящие турниры станут подготовительными соревнованиями к Азиатским Играм-2025, которые стартуют в китайском Харбине 7 февраля.  

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