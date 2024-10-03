Первый в истории чемпионат Азии по хоккею пройдёт в Алматы
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
136Фото: пресс-служба КФХ
Впервые в истории состоится чемпионат Азии по хоккею под эгидой Международной федерации (ИИХФ). Турнир пройдёт с 6 по 9 ноября в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Соперниками сборной Казахстана будут команды Японии, Кореи и Китая.
Женский чемпионат Азии по хоккею пройдёт в Пекине с 31 октября по 3 ноября. Предстоящие турниры станут подготовительными соревнованиями к Азиатским Играм-2025, которые стартуют в китайском Харбине 7 февраля.
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