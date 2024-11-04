Первый углехимический комплекс планируют запустить в Казахстане

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса. Он подчеркнул, что важным приоритетом для страны является развитие промышленности и призвал китайские компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом, передаёт BaigeNews.kz.

В свою очередь в ходе диалога представители ведущих компаний Китая проявили интерес к Казахстану как надежному партнеру для реализации стратегических проектов.

Исполнительный член Совета директоров компании China Huadian Corporation Цзу Бинь в своем выступлении сообщил о расширении сотрудничества с РК в сфере энергетики, в том числе по снижению выбросов; исполняющий обязанности генерального директора CHN Energy Investment Янь Гочун проинформировал о планах по запуску в Казахстане первого углехимического комплекса; председатель совета директоров Beijing Jianlong Heavy Industry Group Чжан Чжисян – о развитии сотрудничества в сталелитейной отрасли; председатель Совета директоров Zijin Mining Group Чэнь Цзинхэ – о планах по реализации проектов в области геологоразведки и добычи редкоземельных руд.

Вице-президент CP Pharmeceutical Group Се Лэй – об инвестировании в создание кластера в сфере медицины; генеральный директор Beiqi Foton Motor У Сибинь – о локализации в РК производства в области автомобилестроения; председатель Совета директоров инженерно-консалтинговой компании ACRE Ян Чжуни проинформировал о взаимодействии в части трансферта технологий; генеральный директор Sinotruk International Чжао Хуа сообщил о планах по локализации в РК производства высококачественной автомобильной грузовой техники.

Председатель Совета директоров Darwin Biotech Co., Ltd. Чэнь Цзяньхэуй поделился намерениями расширять сотрудничество с казахстанскими партнерами в области растениеводства; председатель правления Fujian Hengwang Investment (металлургия) Цзэн Чжаоцзян сообщил о планах по реализации промышленного проекта в Жамбылской области.

Во время посещения офиса компании SenseTime казахстанской делегации презентовали новые решения и оборудование, используемые в проектах умного и безопасного города.