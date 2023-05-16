Первый турнир HFC MMA пройдет в Алматы

19 мая суперзвезды казахстанского и российского октагона встретятся на Almaty Arena. Главным боем вечера станет противостояние Муратбека "Казахского Терминатора" Касымбая и непобеждённого Аловсета Мамиева, передаёт BaigeNews.kz.

Впервые в Казахстане на Almaty Arena пройдет оглушительный по своему размаху спортивный ивент – вечер смешанных единоборств ММА-лиги Hardcore. Зрителей ждут бои ярчайших звезд октагона. В их числе выдающиеся отечественные файтеры.

Один из первопроходцев казахстанского профессионального ММА Куат "Найман" Хамитов выйдет против Зелимхана Юсупова. Топовый ветеран Жуман Жумабеков проверит на прочность Азизхана Чоршанбиева. Багдат Дюсембаев и Игорь Барабанов будут выяснять, чье сердце храбрее. Ну и любимчик всего постсоветского пространства Муратбек Касымбай вновь возвращается в клетку, чтобы закатить яркую "рубку" против монстра Аловсета Мамиева.

Организаторы обещают ярчайшее шоу, подобного которому не было в Алматы.

Стоимость билетов – от 3 600 тенге, а приобрести их можно онлайн на zakazbiletov.kz.