Первый транспортный торгово-экспортный форум "Север-Юг" проходит в Актау
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
102Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
Казахстан намерен продолжить активное участие в развитии восточной ветки маршрута "Север-Юг", передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня подписана дорожная карта с Ираном, Туркменистаном и Россией по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг" на 2024 - 2025 годы. еализация данного документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн. тонн в год, а к 2030 году до 20 млн. тонн, — сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
В форуме принимают участие свыше 440 участников из 12 стран.
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