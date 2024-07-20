Первый транспортный торгово-экспортный форум "Север-Юг" проходит в Актау

Казахстан намерен продолжить активное участие в развитии восточной ветки маршрута "Север-Юг", передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня подписана дорожная карта с Ираном, Туркменистаном и Россией по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг" на 2024 - 2025 годы. еализация данного документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн. тонн в год, а к 2030 году до 20 млн. тонн, — сообщает пресс-служба Министерства транспорта.