Первый транспортный караван по маршруту "Китай – Казахстан – Европа" запущен через ТМТМ
Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07Сегодня, 12:07
108Фото: КТЖ
Запущен первый транспортный караван по маршруту "Китай – Казахстан – Европа" через Транскаспийский международный транспортный коридор, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Церемония запуска состоялась во время телемоста с участием глав Казахстана и Китая.
Караван из грузовых автомашин пройдет путь от Китая в Европу за 10 дней. Общая протяженность дороги - 4800 километров. Караван пройдет по 8 регионам Казахстана.
"Грузовой автотранспортный караван и контейнерный поезд из Китая прибыли в порты Актау и Курык. Они направляются в Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы. Это возрождение Великого Шелкового пути. Караван готов к отправлению", - заявил председатель Комитета транспорта Алтай Али по видеосвязи из порта Курык.