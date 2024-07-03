Первый транспортный караван по маршруту "Китай – Казахстан – Европа" запущен через ТМТМ

Запущен первый транспортный караван по маршруту "Китай – Казахстан – Европа" через Транскаспийский международный транспортный коридор, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Церемония запуска состоялась во время телемоста с участием глав Казахстана и Китая.

Караван из грузовых автомашин пройдет путь от Китая в Европу за 10 дней. Общая протяженность дороги - 4800 километров. Караван пройдет по 8 регионам Казахстана.