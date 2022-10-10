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t.me/qazavtojol Сегодня, 10:24
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Фото: t.me/qazavtojol

Первый снег выпал в Алматинской области

На республиканской трассе Кеген — Нарынкол в Алматинской области выпал первый этой осенью снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения. Дорожные службы постоянно отслеживают состояние дорог. Сейчас на трассе работают снегоуборочные машины. При необходимости специалисты готовы провести противогололёдную обработку, сообщает QazAvtoJol.

"Сегодня, 10 октября, первый снег выпал на автодороге республиканского значения Кеген — Нарынкол. Дорожными службами АО "НК "КазАвтоЖол" принимаются оперативные меры по расчистке данного участка. Так, задействовано три единицы спецтехники и пять человек персонала", — говорится в сообщении.

Движение для проезда автотранспортных средств не ограничено, безопасность передвижения автомобилистам обеспечена. Однако водителям при выезде на трассу следует снизить скорость и избегать опасных манёвров на дорогах.

О сложной погоде, которая ожидает автолюбителей в ближайшие дни, накануне предупреждали в Казгидромете. Синоптики попросили казахстанцев быть внимательнее: на большей части страны возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Видео: t.me/qazavtojol
Видео: t.me/qazavtojol
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#трасса #снегопад #Казавтожол
Журналист
Сегодня, 10:24
1044
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