Первый смертельный приговор вынесли в Иране за участие в антиправительственных выступлениях

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Суд в Иране вынес первый предварительный смертный приговор участнику антиправительственных выступлений в провинции Тегеран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Сообщается, что мужчина признан виновным в поджоге административного здания и организации беспорядков в Тегеране. Другие подробности не раскрываются. Решение суда ещё может быть обжаловано.

Кроме того, ещё пятерых человек приговорили к тюрьме на срок от пяти до 10 лет.

Ранее парламент Ирана принял резолюцию с призывом к показательному наказанию за участие в протестах. Депутаты заявляли о необходимости смертной казни.

Напомним, массовые протесты в Иране вызвала смерть девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба в сентябре. Тогда женщины начали публично сжигать хиджабы и срезать волосы.