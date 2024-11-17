Первый случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян выявлен в США

В Калифорнии вариант Clade 1 вируса mpox, которые ранее называли "оспой обезьян", был найден у человека, недавно вернувшегося из Восточной Африки. Сейчас этот пациент проходит лечение дома в условиях изоляции и идет на поправку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Штамм Clade 1 появился в Африке в этом году. С конца сентября было выявлено более 3,1 тыс. зараженных, в основном в Бурунди, Уганде и Демократической Республике Конго. Также сообщалось о случаях заражения вирусом этого штамма и в странах за пределами Африки, включая Германию.

14 августа Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения в связи с распространением "оспы обезьян" в ряде стран мира. Всего с начала года в Африке эта болезнь была диагностирована почти у 19 тысяч человек, свыше 500 пациентов скончались. Симптомы mpox - тошнота, высокая температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.