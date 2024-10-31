Первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян выявлен в Великобритании

Первый случай заболевания штаммом Clade 1b оспы обезьян обнаружили в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz. Об этом говорится в заявлении Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

"Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило единичный подтвержденный случай заболевания человека оспой обезьян Clade Ib. Это первый случай обнаружения оспы обезьян этого штамма в Великобритании", - говорится в документе.

Заболевший находился в отпуске в Африке и вернулся на родину ночным рейсом 21 октября. Оспа обезьян у него была подтверждена 29 октября.

Симптомы болезни у пациента появились спустя более суток, а 24 октября у него появилась сыпь, которая усиливалась в последующие дни, пишет Sky News. В отделение неотложной помощи он обратился 27 октября. Там у него взяли мазок и изолировали до появления результатов.