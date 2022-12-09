Первый сборник Абая найден в Павлодарской области

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В Павлодарской области найден первый сборник великого казахского поэта Абая Кунанбаева, изданный в 1909 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Ценная реликвия, сохранившаяся в оригинальном виде, была напечатана в Санкт-Петербурге. Один из жителей области эту книгу передал музею. Теперь специалисты намерены по ней проводить исследования.



Первый сборник Абая на арабском языке пенсионеру Нурболату Ауталипову достался по наследству от деда. Ценный экспонат житель Иртышского района решил передать музею литературы и искусства имени Бухар Жырау.

"Я не знал, что там написано. Обратился к имаму районной мечети. Он прочитал и сказал, что это книга богатого человека и сказал её бережно хранить. Здесь его переводы произведений Крылова, Пушкина, Лермонтова и его автобиография. По словам специалистов по арабскому языку, книгу необходимо тщательно изучить. Она написана шрифтом "Кадим", как в трудах Ахмета Байтурсынова.", - говорит Нурболат Ауталипов.

По словам ученых, по ценному экземпляру можно провести большое исследование и найти материалы для казахской литературы.

"В книге представлено 80 процентов опубликованных до сегодняшнего дня стихотворений Абая. Также хорошо представлены переводы Пушкина и Лермонтова. Книга написана старым шрифтом "Кадим", то, что мы теперь называем написанием Кадима, является средневековой формой арабского письма", - отмечает специалист арабского языка Адильбек Амренов.

Сегодня в Казахстане всего пять экземпляров этой книги. Один хранится в музее Абая в Семее, другой в Академии наук. Ещё одна из особенностей этого сборника в том, что в нём встречаются арабо-персидские слова.

"Издание, в принципе, хорошо сохранилось. В других книгах я никогда не видел фото Абая. Когда впервые мне прислали это, я был удивлен. Есть изображение Абая, 1909 года. Хочу отметить, что в этом же году вышел "Оян, қазағы" Мыржакыпа Дулатова, но в Оренбурге," - добавляет Адильбек Амренов.

Древнюю книгу обнаружили в ходе этнографических экспедиций музея имени Бухар Жырау. Ранее в его фонд был передан сборник Ахмета Байтурсынова "Маса".