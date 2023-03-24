Первый саммит механизма Китай—Центральная Азия состоится в мае

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В мае состоится первый саммит механизма Китай—Центральная Азия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на кыргызское агентство "Кабар".

"В мае состоится первый саммит механизма Китай—Центральная Азия. Шесть стран создадут площадки для сотрудничества в различных областях для всестороннего углубления политического взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества", — сообщила на брифинге посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь.

По её словам, в январе председатель КНР Си Цзиньпин и главы государств Центральной Азии провели онлайн-саммит по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Лидеры шести стран приняли решение разработать специальный механизм встреч глав государств в целях построения более тесного сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии.