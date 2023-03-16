Первый раунд: о чём говорят представители партий на теледебатах

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Предвыборные теледебаты проходят в прямом эфире на телеканале "Хабар". О чём шла речь в первом раунде, читайте в материале BaigeNews.kz.

Председатель “Байтак” Азаматхан Амиртаев напомнил о целях партии – экология, здоровье людей, чистая энергетика, использование новых технологий и инвестиций.

Он отметил, что у партии есть 10-летний опыт работы в сфере экологии.

"Мы провели 3700 совещаний партии и 15 тысяч встреч с населением в рамках предвыборной агитации, охватили 4,5 млн человек через соцсети", – сказал он.

Вторым выступил сопредседатель партии Respubliсa Айдарбек Ходжаназаров и поздравил с праздником Наурыз.

"Мы платим тысячам людей огромные зарплаты. Мы платим миллиарды налогов. Например, Сырымбек Тау, эмигрировавший из Монголии, был нашим активным членом. За последние три года он заплатил 20 миллиардов тенге налогов”, - сказал Айдарбек Ходжаназаров.

Он подчеркнул, что члены партии – не “люди из кабинетов”.

Председатель Астанинского городского филиала ОСДП Нурлан Ауесбаевв своём выступлении акцентировал внимание на том, что партия намерена распустить сенат.

"Необходимо продолжить политическую реформу и принять законы для граждан. Наши предложения основываются на внедрении президентской, парламентской систем управления. Надо создать народный парламент и распустить сенат", — сказал Ауесбаев.

Председатель AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что в стране накопился ряд проблем, которые необходимо решать.

"Давайте будем честными, есть много проблем, которые накапливаются годами, которые заставляют людей нервничать. Наш народ ждет их срочного решения. Первое - улучшение быта населения. Мы принимаем конкретные меры для повышения доходов граждан. Мы планомерно справляемся с безработицей. Второе - коррупция и несправедливость. Мы обязательно вернём украденные миллиарды. Суд и прокуроры, полиция и чиновники должны быть для наших граждан не хозяевами, а защитниками. Мы радикально реформируем эту отрасль. Третье - порядок и безопасность. Народ не должен беспокоиться за независимость и стабильность государства, общество – за порядок на улицах и во дворах, родители – за безопасность своего ребёнка в учебе, в армии. Партия AMANAT приложит все усилия для решения этих проблемных вопросов", — сказал он.

Четвертым выступил Жигули Дайрабаев, заместитель председателя партии "Ауыл". Он начал речь с того, что не получает средств из госбюджета.

"Наша партия не получает ни копейки от государства. За последние годы мы дважды участвовали в президентских выборах. Мы в третий раз участвуем в выборах в мажилис. Среди нас есть по-настоящему патриотичные граждане, любящие своё государство, свою землю", - сказал Дайрабаев.

Оксана Аубакирова из НПК рассказала, что пришла на дебаты, несмотря на заболевшего ребёнка.

"Вера, которая ведёт человека вперёд и оставляет человека разочарованным в жизни. Прежде всего, мы верим в Бога, а затем в себя. Но мы потеряли веру в других. Казахский народ видел и войну, и голод. Но, как ни крути, не унывал", - сказала Оксана Аубакирова.

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