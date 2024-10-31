Первый путеводитель по агротуризму в Акмолинской области разработали в Казахстане

В Нацкомпании Kazakh Tourism подготовили каталог "По следам кочевников: вокруг Астаны и Акмолинская область". Путеводитель предлагает путешественникам аутентичные поездки и уникальные маршруты с элементами агро- и сельского туризма, передаёт BaigeNews.kz.

Гости региона смогут посетить более 20 объектов сельского туризма, включая пасеки, ремесленников и уникальные фермерские хозяйства.

Путеводитель подскажет места, где можно переночевать в глэмпинге, увидеть маралов и погрузиться в атмосферу живой природы. В этнотурах можно ознакомиться с традициями и бытом казахского народа, узнать секреты приготовления национальных блюд, своими руками создать ювелирные изделия и скульптуры.

"Каждый регион Казахстана может предложить путешественникам разные и популярные виды туризма. Мы решили собрать необходимую информацию об агротуризме Акмолинской области и сделать её более доступной для всех. Путеводитель позволит туристам быстро сориентироваться и составить свою программу поездки в регион. Каждый сможет открыть для себя уникальные места и объекты края. Путеводитель предлагает туристам не только агротуристские направления с необходимыми контактными данными, но и содержит рекомендации по технике безопасности и какую одежду нужно взять с собой", - отметил главный менеджер департамента туристских продуктов национальной компании Kazakh Tourism Ерлан Шакаримов.

Путеводитель издан на казахском, русском и английском языках.