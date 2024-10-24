Первый построенный в Мангистау военный катер спустили на воду

Военный десантный корабль "Шапшаң", построенный в Мангистауской области, спущен в Каспийское море, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, первый замминистра обороны Султан Камалетдинов, контр-адмирал Вооруженных cил Ратмир Камратов, военнослужащие и жители города.

Новый водный катер будет нести службу по защите национальных границ и единства страны.

Султан Камалетдинов отметил, что отправка боевого катера в море – счастливый момент для казахстанских граждан. По его словам, первый построенный в Мангистау катер демонстрирует, что морской потенциал региона стремительно развивается.

"В послании к народу президент отметил, что мировое производство военной техники играет важнейшую роль в системе национальной обороны развитых стран. Современный век – время новых технологий. Этот катер является ярким доказательством высокого уровня инженерной отрасли нашей Родины", - сказал Султан Камалетдинов.

Глава региона Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что историческое событие накануне Национального праздника – Дня Республики, является результатом упорного труда учёных.

"Продукция, произведённая в нашем регионе, будет защищать мир в стране и способствовать эффективной службе военно-морских сил. Хочу поблагодарить граждан, специалистов и строителей, реализовавших этот проект. Они доказали своё мастерство", - выразил благодарность аким.

По словам директора ТОО "Судовое оборудование и сервис", построившего новый катер, Дмитрия Донского, есть возможность строить технику не только для обороны, но и для граждан, туризма, транспорта и чрезвычайных ситуаций.