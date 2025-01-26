Со столичного вокзала отправился поезд №3/4 "Астана-Алматы", ставший первым в стране, где пассажиры получили доступ к интернету, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Проект реализован с использованием спутниковых технологий, и уже на первом рейсе 500 пассажиров смогли оценить нововведение.

"Теперь в пути можно отвечать по WhatsApp, смотреть YouTube и пользоваться другими сервисами.При этом доступ к торрентам и сайтам с потоковым скачиванием ограничен. Спутниковое оборудование, установленное на локомотиве, предоставляет стабильный и высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута", — говорится в сообщении.

Отмечается, что реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Министерств цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и транспорта, телекоммуникационной компании "Jusan Mobile" и официального дистрибьютора Eutelsat-OneWeb в Казахстане.

"Запуск пилотного проекта на поезде КТЖ с применением низкоорбитальной спутниковой группировки Eutelsat-OneWeb — это важное событие в цифровизации транспорта. Благодаря сотрудничеству с партнерами мы показали, что даже в сложных условиях можно обеспечить пассажирам высокоскоростной (50–100 Мб/с) и стабильный интернет. Этот успех открывает новые горизонты для дальнейшей цифровой трансформации страны и повышает комфорт путешествий для граждан Казахстана"- отметил Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

В рамках проекта внедрены мобильные терминалы проводников для проверки билетов, нагрудные видеорегистраторы для начальников поездов и системы видеонаблюдения. Все записи автоматически сохраняются в облачном хранилище, что повышает уровень контроля и безопасности.

Кроме того, внедрение интернета изменило способ оплаты в вагоне-ресторане — теперь пассажиры могут оплачивать заказы в пути через POS-терминалы.