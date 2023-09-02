Первый номер Казахстана не сумела выйти во второй круг US Open-2023
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Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла первый матч основного раунда на Открытом чемпионате США (US Open) в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Данилина в 1/32 финала турнира Большого шлема в паре с британской теннисисткой Хитер Уотсон провела встречу с японско-индонезийской парой Мию Като — Алдила Сутджиади и потерпела поражение в двух сетах с общим счётом 3:6, 1:6. Игра продлилась один час и десять минут.
По ходу матча казахстанская и тайваньская спортсменки не исполнили ни одной подачи навылет и совершили три двойные ошибки. Также Данилина и Се выиграли пять очков и один гейм подряд.
Отметим, что Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде, занимая 29-ю строчку рейтинга WTA.
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