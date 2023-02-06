Первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии состоится в Казахстане

9-10 февраля в Туркестане пройдёт первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"Мероприятие проведут в рамках реализации достигнутых договорённостей по итогам четвёртой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в июле 2022 года в Чолпон-Ате. В предстоящем Межпарламентском форуме планируется участие спикеров и депутатов законодательных органов государств Центральной Азии", - сообщили в МИД РК.

По словам спикера, форум даст возможность запустить процесс создания дополнительной платформы для укрепления межгосударственного сотрудничества по линии законодательных органов стран Центральной Азии.

По итогам форума планируется принятие Туркестанской декларации.