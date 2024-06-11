Первый летальный случай от коклюша в Казахстане подтвердила глава Минздрава
Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18Сегодня, 12:18
316Фото: Фото: pixabay
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила о летальном случае от коклюша в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Ребенку было шесть месяцев, и он был не привит.
Акмарал Альназарова сообщила, что популяционное здоровье населения очень хрупкое.
"Даже незначительная, казалось бы, прослойка невакцинированных детей, которые накопились за последние несколько лет, дала такую вспышку. И у нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области - поэтому я считаю, что есть ответственность родителей, которые прививают, и которые не прививают, и она должна быть солидарной", - отметила она.
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