Первый креативный хаб открыли в Петропавловске

Ко Дню Республики в Петропавловске торжественно открыли Qyzyljar Creative Center. Хаб создан по поручению Главы государства развивать креативные индустрии в крупных городах, передаёт BaigeNews.kz.

Проект реализован Министерством культуры и информации РК при поддержке фонда Samruk-Kazyna Trust.

Центр станет площадкой для генерации и реализации творческих идей молодёжи, нетворкинга и коммерциализации креативных проектов.

Вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов выразил уверенность, что Qyzyljar Creative Center станет одной из важных точек культурного и экономического прогресса региона.

"Мы надеемся, что этот креативный хаб даст импульс для появления новых имён Северного Казахстана, которые будут прославлять не только эту замечательную землю, но и всю республику на международной арене. Креативный центр Северо-Казахстанской области станет частью республиканской экосистемы, где будет единая инфраструктура, единые инструменты поддержки и помощи", - отметил Евгений Кочетов.

Креативный центр организован на базе Северо-Казахстанского областного казахского музыкально-драматического театра имени Сабита Муканова. Здание реконструировали, сохранив его историческую ценность.

"Креативная индустрия — одно из приоритетных направлений Фонда в социальной сфере. Мы понимаем, что важно поощрять талантливую молодёжь в таких актуальных вопросах, как IT и современный дизайн", - сказала генеральный директор КФ "Samruk-Kazyna Trust" Альфия Адиева.

Две тысячи квадратных метров разделили на 9 тематических зон. Основными направлениями Qyzyljar creative center станут такие сферы, как цифровые и информационные технологии, медиа и дижитал, производство контента и fashion индустрия, хореография и образование. Для креаторов здесь создали всё необходимые цифровые и творческие условия.

Здесь же прошла первая встреча с креаторами региона. Им рассказали о мерах государственной поддержки представителей сферы и планах развития индустрии.

В республике уже действует 9 креативных хабов, и они будут открыты во всех областных центрах и мегаполисах страны.