Дочерняя компания АО "НК "ҚТЖ" — АО "Кедентранссервис", совместно с АО "Узтемирйулконтейнер" (Узбекистан) и ОАО "ТЛЦТ" (Туркменистан) организовала отправку первого контейнерного поезда с керамической плиткой из индийского порта Мундра в казахстанскую столицу. Груз в количестве 12 двадцатифутовых контейнеров будет доставлен на станцию Сороковая, передаёт BaigeNews.kz.

Поезд будет следовать через территории Ирана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Общая протяженность маршрута составляет 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге. В зависимости от загруженности порта Бандер-Аббас в Иране, срок доставки составит от 25 до 30 дней.

Этот проект является частью развития контейнерного сервиса по восточному маршруту коридора "Север-Юг". Новый маршрут позволяет значительно сократить время доставки, снизить затраты на перевозку товаров и расширить возможности для экспортеров и импортеров стран, участвующих в коридоре.