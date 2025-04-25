Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе департамента УИС по Северо-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Осуждённый Джаманаев С. был этапирован в исправительное учреждение в декабре прошлого года. Сразу после прибытия ему было проведено полное медобследование. Диагноз — онкология печени, третья стадия. С того момента он находился под постоянным наблюдением врачей", — говорится в официальном сообщении.

8 апреля состояние заключённого ухудшилось, и он был госпитализирован в многопрофильную онкологическую больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался утром 25 апреля.

В марте этого года в соцсетях распространился видеоролик, где 16-летняя дочь Джаманаева, Жанель Ахмулаева, обращается к генеральному прокурору с просьбой помочь с лечением её отца. По её словам, семья неоднократно обращалась в различные инстанции, но получала лишь отписки.

Напомним, Серик Джаманаев считался первым "вором в законе" в Казахстане. Его фигура была хорошо известна в криминальных кругах.

В настоящее время по факту его смерти проводятся проверочные мероприятия.