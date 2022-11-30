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Лента новостей

Сегодня, 16:24
165
Сегодня, 16:24
165

Первый Казахстанский школьник в NASA

Новый герой видеопроекта "Дети маминой подруги" - ракетостроитель и популяризатор космоса Ерасыл Тауекел.

В то время как сверстники играют в компьютерные игры, гуляют с друзьями и делают домашнюю работу, Ерасыл не только успевает учиться, но и занимается космосом, строит ракеты и выступает на на различных мероприятиях о науке: PRO NRG FEST, TEDx. 

В 15 лет, Казахстанский школьник был отобран для летней программы в NASA Johnson Space Center, и оказался самым молодым среди 50 участников со всего мира. 

“Сотрудники NASA, считаются по статистике одними из самых интеллектуальных и возможность пообщаться с ними это уже большой опыт для меня. Также полезные контакты, дружба и возможность пощупать NASA изнутри будучи 15-летним школьником, который строил ракеты просто из бумаги, это невероятно”, - отметил Ерасыл. 

Ерасыл рассказал редакции  BaigeNews.kz о том как он увлекся космосом, какие есть насущные проблемы в этой отрасли в Казахстане и о планах на будущее. 

Смотрите очередной выпуск проекта BaigeNews.kz "Дети маминой подруги".

 

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Инкар Демесинова Журналист
Сегодня, 16:24
165
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