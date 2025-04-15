Телеканал Turkistan выпустил первый казахский мультфильм с помощью искусственного интеллекта. Анимационная работа называется "Стражи Туркестана", передаёт BaigeNews.kz.

Автор идеи - сотрудник телеканала Гасыр Куралбай. Специалист, владеющий искусственным интеллектом, создал первую серию мультфильма за семь дней. На её изготовление затрачено всего 70 тысяч тенге.

По словам Гасыра, на подписку на платную версию программы искусственного интеллекта ушло 100 долларов, на запись саундтрека к анимационному фильму - 20 тысяч тенге.

Готовится следующая серия мультфильма. Автор планирует снять полноценный коммерческий проект, который покажут в кинотеатрах.

Сюжет фильма состоит из действий мифологических героев, которые защищают священный город Туркестан от опасностей и воспитывают детей в нравственности, культуре. Персонажами являются Акпантер – быстрый и смелый леопард, Алтынканат - наблюдательный орёл, Тасбатыр ата - мудрая черепаха.