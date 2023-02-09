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Лента новостей

pexels.com/Erik Mclean Сегодня, 11:51
163
Сегодня, 11:51
163
Фото: pexels.com/Erik Mclean

Первый городской многоярусный паркинг строят в Алматы

В Алматы в 2023 году построят первый муниципальный многоуровневый паркинг. Об этом на встрече с жителями Бостандыкского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

"На одной из предыдущих встреч с жителями района поднимался вопрос по объекту незавершённого строительства под паркинг в микрорайоне "Коктем-3". Национальный банк передал данный объект на баланс города. Строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца года", – отметил аким города.

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#паркинг #строительство #Алматы #парковка
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:51
163
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