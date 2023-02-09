Первый городской многоярусный паркинг строят в Алматы

Фото: pexels.com/Erik Mclean

В Алматы в 2023 году построят первый муниципальный многоуровневый паркинг. Об этом на встрече с жителями Бостандыкского района сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".