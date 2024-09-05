Первый двукратный чемпион и дебют: как казахстанские паралимпийцы переписали историю

В Казахстане появился первый двукратный чемпион Паралимпийских игр. Кроме того, представитель Казахстана впервые выиграл паралимпийскую медаль в лёгкой атлетике. Корреспондент BaigeNews.kz рассказывает с места событий, как это происходило.

Соревнования по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Париже проходят на вместительной современной арене Portedela Chapelle, находящейся на официальной границе Парижа. Далее, за развязкой, уже формально не Париж, а пригород Сен-Дени. Зрители задолго до начала соревнований начали заполнять накопители у входа, приветливые волонтёры создавали праздничное настроение.

Фото: Александр Шахбазов

На прилегающей к арене территории зрители могли найти для себя разные виды досуга. Например, поднять не самую тяжёлую штангу под руководством французского тренера-паралимпийца и в случае успеха получить от него памятный значок.

Фото: Александр Шахбазов

Пока автор этих строк оставил на памятной стене привет из Казахстана, за спиной появился главный тренер сборной Казахстана по пауэрлифтингу Артур Томицский. Он был спокоен, но сосредоточен.

"Сейчас сначала женские соревнования, выступит Турсынай Кабыл, потом – мужчины, Давид Дегтярёв", – анонсировал Томицский.

Фото: Александр Шахбазов

Для 24-летней Турсынай Кабыл эта Паралимпиада была первой. Вероятно, не справившись с волнением, дебютантка смазала первый подход на 95 кг. Во второй спортсменка уверенно зафиксировала этот вес, но в третьей попытке ей не покорился вес 101 кг. В итоге у Турсынай почётное шестое место.

В перерыве можно было заметить, как в зале болельщикам казахстанской сборной присоединились персональные фанаты Давида Дегтярёва – французские зрители сделали большой плакат с портретом казахстанского паралимпийца. Таким образом местные зрители проявили уважение к Дегтярёву, который приехал в Париж-2024 в статусе действующего чемпиона Паралимпиады.

Фото: Александр Шахбазов

В отличие от Токио-2020, где Давид соревновался практически сам с собой (отрыв 9 кг от серебряного и бронзового призёров француза Акселя Бурлона и грека Димитриоса Бакохристаса), в Париже отрыв Дегтярёва от обладателя второго места кубинца Пабло Рамиреза составил всего 3 кг, а от бронзового призёра китайца Ян Чжинляня – 9 кг.

Дегтярёв, выходя на помост, выглядел уверенно, чётко поднимал все заявленные веса, после каждого подхода показывал жестом цифру "один", намекая на то, что он будет чемпионом.

Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

В итоге у Давида всё получилось и он стал первым в истории Казахстана двукратным чемпионом Паралимпийских игр. К слову, и среди олимпийцев на данный момент нет столь титулованного спортсмена.

"Первая эмоция – радость. Благодарю всех за поддержку, молитвы, поддержка болельщиков всей страны ощущалась. Победу посвящаю своей Родине – Казахстану", – коротко сказал Давид Дегтярёв.

Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

В это же время на главном стадионе Франции – Stade de France – другой казахстанец Дастан Мукашбеков открыл новую страницу в пара лёгкой атлетике Казахстана. Никогда ранее паралимпийцы-легкоатлеты из Казахстана не выигрывали медали Паралимпиады, но Мукашбеков в толкании ядра (класс F36) сделал это. Удачная вторая попытка на 16 метров также стала новым рекордом Азии и принесла Мукашбекову бронзовую медаль.

Таким образом, на утро 5 сентября в копилке сборной паралимпийской Казахстана три медали по одной каждого достоинства.

Фото: Александр Шахбазов