Первый четвертьфинал Евро-2024: сборная Испании одолела соперников из Германии

В Штутгарте завершился первый четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу. На поле вышли сборные Испании и Германии, передаёт BaigeNews.kz.

В финальных турнирах Евро команды встречались трижды. Испания выигрывала дважды, включая финал Евро-2008.

Первыми забили испанцы. Им удалось сделать это лишь во втором тайме, на 51-й минуте игры. Отличился нападающий Дани Ольмо.

Под конец основного времени матча Германии удалось отыграться. Сетки ворот достиг мяч, посланный полузащитником Флорианом Вирцем.

При ничьей судья назначил два дополнительных тайма по 15 минут. На 119-й минуте игры полузащитник испанцев Микель Мерино вывел свою команду вперёд. Удачный пас ему отдал Ольмо. Сборной Германии отыграться уже не удалось.