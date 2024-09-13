Первый чемпионат мира по асык ату стартовал в Астане

В столичном спортивном комплексе "Аспан" состоялась церемония открытия чемпионата мира по асык ату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По словам организаторов, данный чемпионат станет одним из важных шагов в продвижении национальных традиций и культуры казахского народа на мировой арене.

"Асык ату - традиционная игра казахского народа. Игра прививает ловкость, меткость, бдительность. Одним словом, эта игра приносит огромную пользу", - отметил исполнительный директор Федерации асык ату Азамат Манапов.

Для участия в чемпионате мира в Астану приехали лучшие спортсмены из Казахстана, США, Грузии, Венгрии, Российской Федерации, Румынии, Монголии, Таджикистана, Турции, Испании, Чехии, Индии и Узбекистана.