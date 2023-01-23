Первый астанчанин легализовал свое авто. Как это было

Фото: Baigenews.kz/Артём Чурсинов

Сегодня в Казахстане начался процесс легализации иностранных автомобилей.

В Астанинском СпецЦОНе с раннего утра собрались водители, но ажиотажа не наблюдалось.

"В СпецЦОНе водителей не больше,чем в любой другой день. В одном боксе проходят осмотр три автомобиля. Первый человек ожидает окончания регистрации. Пока ещё ни один водитель не успел получить заветный номер", - передаёт с места событий корреспондент BaigeNews.kz.

Первым казахстанский номер получил житель столицы Ардак Аскаров:

"Я купил свой автомобиль в 2021 году, почти 2 года назад в городе Курган в Российской Федерации. Все как положено, все документы, договор купли-продажи, свидетельство регистрации у меня было, и мое удостоверение личности. Подаем заявление через Egov, если машина чиста по всем документам, то проблем нет. Прохождение процедуры заняло полтора часа. Все было легко, комфортно, без волокиты. Итоговая стоимость обошлась мне в 215 тысяч тенге. Там налог, свидетельство регистрации и госномер".

Алгоритм предусматривает подачу обращений граждан через систему Egov через свой ЭЦП-ключ, но можно приходить и в СпецЦОН.

Если кто-то обращается через СпецЦОН, соответственно, они занимают электронную очередь, получают свой чек и обращаются в специально отведённое рабочее место, там порядка 20 сотрудников, которые оказывают содействие и записывают обращение в систему Egov. После этого при положительном или отрицательном ответе, зачастую это не отрицательные ответы, а рекомендации - обращаться в тот или иной госорган касательно таможенной очистки, касательно прежнего учета либо налоговых обязательств. После этого нами организованы рабочие места для сотрудников МВД и для наших сотрудников. Наши сотрудники отвечают на вопросы в части прежней регистрации, нахождения транспорта в розыске либо по каким-то обременениям. В дальнейшем, если рассматривать положительный ответ, при положительном ответе владелец ТС должен подогнать его на сверку, где у нас сегодня работают 6 криминалистов, и после сверки соответственно документы на ТС сдаются в СпецЦОН для последующей регистрации", - разъяснил процедуру легилизации начальник административной полиции ДП Астаны Чупеков Елжан.

Те, чьи автомобили проходят по так называемому желтому учету, которые были ввезены из Армении, должны пройти через сверку криминалистов, поскольку реализовать свою машину можно только при прохождении такой проверки.

"По услугам сбора Президентом заявлено 200 тысяч тенге, также оплата за госномер и технический паспорт. Это касается ТС, ввезенных из стран ЕАЭС. Если данное ТС не относится к странам ЕАЭС, то они доолжны проходить дополнительную таможенную очистку", - добавил полицейский.

Отметим, учёту подлежат легковые автомобили иностранного учёта, малые и средние автобусы, небольшие грузовики и транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезённые гражданами Казахстана.

Правила легализации:

автомобиль должен быть ввезён в Казахстан до 1 сентября 2022 года;

не должен состоять на криминальном учете;

должен быть снят с учёта по месту прежней регистрации в другом государстве;

автомобиль, ввезённый из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.

Процесс легализации продлится до 1 июля 2023 года.

Фото Baigenews.kz/Артём Чурсинов