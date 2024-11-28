Первый аэродромный пожарный автомобиль появился в Казахстане

Международный аэропорт Астаны приобрёл первый аэродромный пожарный автомобиль Rosenbauer Panther (6х6), единственный на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Особенностями этого авто является соответствие требованиям стандартов ICAO и NFPA, наличие электронной программы стабилизации движения, которая улучшает характеристики управления транспортом, а также емкость, позволяющая использовать пенообразователь с двумя баками воды.