Первый аэродромный пожарный автомобиль появился в Казахстане
Супертехнику приобрёл аэропорт Астаны.
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Международный аэропорт Астаны приобрёл первый аэродромный пожарный автомобиль Rosenbauer Panther (6х6), единственный на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Особенностями этого авто является соответствие требованиям стандартов ICAO и NFPA, наличие электронной программы стабилизации движения, которая улучшает характеристики управления транспортом, а также емкость, позволяющая использовать пенообразователь с двумя баками воды.
"Система Pump Roll позволяет запускать процесс подачи огнетушащих средств при скорости до 120 километров в час, а высокая производительность пожарного насоса составляет до 150 литров в секунду. Увеличение оперативности и интенсивности подачи огнетушащих средств является ключевым моментом для применения автомобиля при аварийных посадках воздушных судов", - отметили в пресс-службе аэропорта.