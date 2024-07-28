Юные домбристы посвятили своё выступление в поезде первым победам на Олимпиаде-2024
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Талантливые юные домбристы из музыкальной школы "Каракат" организовали живой концерт в поезде маршрута Алматы-Оскемен в честь первых побед чемпионов на Олимпиаде в Париже посвятили своё выступление в поезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.
Пассажиры были приятно удивлены виртуозной игрой детей и атмосферой патриотизма, которую они создали.
Юные домбристы исполнили кюй известного казахского композитора Абдимомына Желдибаеа "Ерке сылқым".
Как стало известно, дети возвращались в Алматы с победой в музыкальном соревновании. На перроне детей встречали родные и близкие, которые тепло поздравляли их с заслуженной победой.
Стоит отметить, что на всех поездах Национального перевозчика через громкоговорители были объявлены имена спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде. Пассажиры радостно восприняли эту новость, поддерживая спортсменов аплодисментами и выражая гордость за своих соотечественников.
Напомним, в стартовый день Олимпиады в Париже Казахстан взял две медали. "Бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе и "золото" принёс стране дзюдоист Елдос Сметов. Крупные аэропорты и вокзалы Казахстана украсили портретами первых призёров. А новость о победе Сметова на Олимпиаде-2024 транслировали на трассах Казахстана.
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