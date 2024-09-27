Первые заморозки прогнозируют синоптики на юго-востоке Казахстана
Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49Сегодня, 20:49
126Фото: baigenews.kz
Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане на выходных, передаёт BaigeNews.kz.
Северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.
"Если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха. Подпитываемый холодными северными потоками антициклон принесёт первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетысу. Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе", - сказано в прогнозе.
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