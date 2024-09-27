  • 27 Сентября, 22:19
  • BAIGENEWS

Первые заморозки прогнозируют синоптики на юго-востоке Казахстана

Сегодня, 20:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
126
Фото: baigenews.kz

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане на выходных, передаёт BaigeNews.kz.

Северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.

"Если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха. Подпитываемый холодными северными потоками антициклон принесёт первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетысу. Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе", - сказано в прогнозе.

Самое читаемое

Наверх