Первые заморозки прогнозируют синоптики на юго-востоке Казахстана

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в Казахстане на выходных, передаёт BaigeNews.kz.

Северо-западный антициклон, смещаясь через территорию Казахстана, сохранит погоду преимущественно без осадков.

"Если северные регионы уже готовы к холодам, то жителей южных областей только ожидает ощутимое понижение температуры воздуха. Подпитываемый холодными северными потоками антициклон принесёт первые заморозки в ночные часы в Жамбылской и Алматинской областях, а также в области Жетысу. Ожидается, что столбики термометров зафиксируют отрицательные температуры не только на поверхности почвы, но и в воздухе", - сказано в прогнозе.