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Первые тюльпаны расцвели в Шымкенте

Сегодня, 06:15
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otyrar.kz Сегодня, 06:15
Сегодня, 06:15
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Фото: otyrar.kz

В Шымкенте началась пора цветения тюльпанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Первые бутоны раскрылись на привокзальной площади. В городе на многих участках уже высажены тысячи луковиц прекрасного цветка. Стоит отметить, что именно Шымкент в народе называют родиной тюльпанов. Посмотреть на цветение этих цветов приезжают гости из разных регионов Казахстана.

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