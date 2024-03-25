Первые тюльпаны расцвели в Шымкенте

В Шымкенте началась пора цветения тюльпанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Первые бутоны раскрылись на привокзальной площади. В городе на многих участках уже высажены тысячи луковиц прекрасного цветка. Стоит отметить, что именно Шымкент в народе называют родиной тюльпанов. Посмотреть на цветение этих цветов приезжают гости из разных регионов Казахстана.