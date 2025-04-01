29 сотрудников LRT успешно завершили первый модуль обучения, который стартовал 3 марта в Астане, передает BaigeNews.kz.

На этом этапе участники освоили теоретические знания и успешно прошли тестирование. В настоящее время они приступили к изучению второго модуля, после чего отправятся в Китай для прохождения практических занятий и стажировки.

Обучающая программа, рассчитанная до 1 сентября 2025 года, реализуется в г. Астана (Казахстан) и г. Тяньцзинь (КНР). Ее цель – подготовка специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту систем LRT. Занятия проводят эксперты Тяньцзиньского метрополитена и Чжэнчжоуского железнодорожного профессионально-технического университета.

С ноября 2024 по январь 2025 года на участие в программе было подано 140 заявок, из которых отобраны 29 кандидатов. В их числе – 15 жителей Астаны, а также представители Алматы, Тараза, Есиля, Павлодара, Кокшетау, Аркалыка, Караганды, Экибастуза, Кызылорды и Абай. Средний возраст обучающихся составляет 33 года.

Программа включает изучение основ городского железнодорожного транспорта, ключевых компонентов его систем и алгоритмов действий в чрезвычайных ситуациях.

Обучение проводится в рамках EPC-контракта на строительство LRT и осуществляется подрядчиком – компанией "China Railway Asia-Europe Construction Investment".