В Казахстане обсуждается повышение ставки налога на добавленную стоимость. Данная реформа вызывает множество вопросов, касающихся ее влияния на экономику, бизнес и конечных потребителей. Корреспондент BaigeNews.kz разобрала основные аспекты предложенных изменений с экспертами Института экономических исследований.

Причины повышения НДС

По мнению директора Центра фискальной политики Ксении Загал, повышение ставки НДС является частью комплексной стратегии по улучшению налогово-бюджетной системы. Простое увеличение налогов без учета других факторов может привести к усугублению фискальных проблем, поэтому рассматриваемая реформа включает и сопутствующие меры.

Одной из причин повышения является действующий высокий порог регистрации плательщиков НДС, который составляет 78 миллионов тенге. Это привело к уклонению от налогообложения через дробление бизнеса на мелкие предприятия, многие из которых не являются плательщиками НДС. В результате нарушена экономическая природа этого налога, и механизм его зачета работает неэффективно, фактически превращая его в налог с продаж с эффективной ставкой 12%.

"Такая ситуация снижает прозрачность налогообложения, увеличивает административные расходы и ведет к недополучению налоговых поступлений, так как многие компании полноценно не участвуют в процессе зачета НДС", - сказала Ксения Загал.

Снижение порога регистрации плательщиков НДС до 15 миллионов тенге поможет расширить налоговую базу и обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки. Кроме того, устранение разрывов в системе зачета НДС позволит снизить его эффективную ставку до 3-4%.

Влияние на цены и инфляцию

Одним из главных опасений населения является возможный рост цен на товары и услуги после повышения НДС. Ксения Загал не отрицает, что данная мера может привести к увеличению стоимости товаров для конечных потребителей. Однако правительство предусмотрело ряд компенсирующих механизмов.

"Планируется индексация социальных выплат, пенсий и заработных плат с учетом темпов инфляции. Это позволит снизить нагрузку на уязвимые слои населения и минимизировать негативные последствия реформы. Кроме того, часть налоговой нагрузки с бизнеса будет перенесена за счет снижения налогов на фонд оплаты труда, что поможет предпринимателям сохранить конкурентоспособность", - отметила Загал.

Хотя в краткосрочной перспективе повышение НДС окажет давление на инфляцию, в среднесрочной перспективе экономика адаптируется. Ожидается, что дополнительные поступления в бюджет позволят направить средства на развитие реального сектора экономики и создание благоприятных условий для бизнеса.

Различия между инициативами 2023 и 2025 годов

Стоит отметить, что обсуждение повышения НДС велось еще в 2023 году, тогда предлагалось увеличить ставку до 16%. Однако в 2024 году президент Казахстана отменил это решение, ссылаясь на необходимость более взвешенного подхода.

Заместитель директора Центра фискальной политики АО "Институт экономических исследований" Эльмира Осипова подчеркнула, что в отличие от прежней инициативы, нынешняя реформа представляет собой не только повышение ставки НДС, но и целый комплекс дополнительных мер, направленных на поддержку бизнеса и населения.

По ее словам, в 2023 году рассматривалось исключительно повышение ставки НДС, что вызвало опасения относительно его возможного негативного воздействия на потребителей и бизнес, а также подчеркнуло необходимость более взвешенного подхода к таким решениям.

"Текущее предложение Правительства включает не только повышение ставки НДС, но и ряд дополнительных мер, направленных на улучшение налогово-бюджетной системы в целом. Среди них - снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, что поможет компенсировать издержки для бизнеса и смягчить воздействие повышения НДС на инфляцию. Также будет проводиться индексация адресной социальной помощи, заработных плат и пенсий, что обеспечит защиту граждан от повышения цен и инфляционных процессов", - сказала Эльмира Осипова.

Когда будут ощутимы изменения?

После принятия решения о повышении НДС первые изменения в экономике станут заметны уже через несколько месяцев, утверждает Эльмира Осипова. Компании начнут адаптироваться к новым условиям, что может включать корректировку ценовой политики и пересмотр бизнес-стратегий.