В Казахстане в первые дни мая ожидаются переменные погодные условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков в большинстве регионов Казахстана на 30 апреля – 2 мая. Однако, в Алматы ожидаются дожди и грозы, а в Шымкенте — жара.

30 апреля на территории республики: температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 1–3°C (в некоторых районах возможны заморозки), днём в большинстве регионов воздух прогреется до 12–14°C. Ветер северо-западный, ночью порывы могут достигать 20 м/с, днём – 3–8 м/с.

Алматы:

30 апреля: Переменная облачность, дождь, гроза. Ветер СЗ 3–8 м/с, порывы до 15 м/с. Ночью +15…+17°C, днём +23…+25°C.

01–02 мая: Дождь, гроза, возможен град. Ветер СЗ с переходом на СВ 3–8 м/с, порывы до 20 м/с. Ночью +13…+15°C, днём +21…+23°C.

Шымкент: