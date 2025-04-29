Первые дни мая в Казахстане: синоптики прогнозируют от ночных заморозков до летнего тепла
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В Казахстане в первые дни мая ожидаются переменные погодные условия, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков в большинстве регионов Казахстана на 30 апреля – 2 мая. Однако, в Алматы ожидаются дожди и грозы, а в Шымкенте — жара.
30 апреля на территории республики: температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 1–3°C (в некоторых районах возможны заморозки), днём в большинстве регионов воздух прогреется до 12–14°C. Ветер северо-западный, ночью порывы могут достигать 20 м/с, днём – 3–8 м/с.
Алматы:
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30 апреля: Переменная облачность, дождь, гроза. Ветер СЗ 3–8 м/с, порывы до 15 м/с. Ночью +15…+17°C, днём +23…+25°C.
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01–02 мая: Дождь, гроза, возможен град. Ветер СЗ с переходом на СВ 3–8 м/с, порывы до 20 м/с. Ночью +13…+15°C, днём +21…+23°C.
Шымкент:
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30 апреля: Без осадков. Ветер СЗ с переходом на СВ 8–13 м/с, порывы до 20 м/с. Ночью +12…+14°C, днём +25…+27°C.
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01 мая: Временами дождь, гроза. Ветер СВ 8–13 м/с. Ночью +13…+15°C, днём +25…+27°C.
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02 мая: Без осадков. Ветер СВ 8–13 м/с. Ночью +13…+15°C, днём +27…+29°C.
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