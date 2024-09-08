Первую золотую медаль на играх кочевников завоевала Франция

V Всемирные игры кочевников начались со зрелищных соревнований по жамбы ату. Это традиционный вид спорта, включающий в себя стрельбу из лука верхом на лошади. Состязания будут длиться четыре дня на территории этноаула рядом с ипподромом "Қазанат", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ВИК.

Сегодня, 8 сентября, участники соревновались в венгерском стиле. Завтрашний день – азиатский стиль. В третий и в четвертый день спортсмены сойдутся в турецком и в казахском стиле (жамбы ату) соответственно.

Сегодняшний день закончился первым местом для представителя французской команды Raphael Malet. Второе место за Монголией Altankhuyag Nergui и третье Франция Gaëtan Blot, сообщает пресс служба Центр национальных и конных видов спорта.

Казахстанский представитель Абзал Тулыбеков вошел в пятерку сильнейших. Остальные спортсмены сьорной вошли в ТОП10. Впереди нашу сборную ждут состязания по жамбы ату в азиатском, турецком и казахском стилях.

Алан ле Галь, президент французского Международного альянса по стрельбе из лука на лошадях тоже поделился впечатлениями от старта соревнований:

"Я считаю казахстанскую команду одной из лучших по стрельбе из конного лука. Они заняли второе место в Монголии на чемпионате мира в прошлом году, они очень много работают и уже доказали свое мастерство. Думаю, они будут в числе финалистов. Мы очень впечатлены атмосферой мероприятия и тем, как нас встретили. Мы чувствуем себя очень желанными гостями, и нам очень приятно находиться здесь".

Завтра спортсмены будут соревноваться в азиатском стиле, в третий день – в турецком и в последний – в казахском (жамбы ату). Каждая команда состоит из четырех спортсменов. Дистанция трассы — 100 метров, ширина — 3 метра. За Национальную сборную Казахстана выступают Айтбек Сарыбай, Ералхан Айкөз, Батыр Бексауыт и Абзал Тулыбеков.

По словам главного тренера национальной сборной по жамбы ату Елдоса Бадашева венгерский стиль отличает ловкость и быстрота выпуска стрел. Здесь, в отличии от других видов стрельбы из лука на лошадях, нужно выпускать по мишени как можно большее количество стрел.