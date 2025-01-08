"Эмбамунайгаз" начала бурение первой поисковой скважины на участке Тайсойган в Атырауской области. Участок представляет собой серию надсолевых мезозойских структур в пределах Прикаспийского осадочного бассейна, передаёт BaigeNews.kz.

Запланировано бурение 8 структур до конца 2025 года глубиной от 400 до 3800 метров.

Все операции по недропользованию проводятся АО "Эмбамунайгаз" в строгом соответствии с законодательством РК и экологическими требованиями.

"Геологоразведочные проекты направлены на поиск углеводородов и увеличение ресурсной базы страны. Их реализация приобретает особую важность в регионах со зрелыми месторождениями, где наблюдается естественное истощение запасов. Бурение поисковых скважин на участке Тайсойган — важный этап в укреплении энергетического потенциала и экономической стабильности Атырауской области", - сообщили в АО НК "КазМунайГаз".

Ранее вблизи участка Тайсойган открыты месторождения Уаз, Уаз Северный, Кондыбай и другие.