Первую медаль завоевал Казахстан на Чемпионате 4-х континентов по конькобежному спорту

В японском Хатинохе начался Чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту. Казахстанская команда уже отметилась на крупном турнире медалью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Национального Олимпийского комитета РК.

Первую награду сборная завоевала в женском командном спринте.

Наши спортсменки в этом виде программы показали третий результат.

Первое место осталось за Канадой. Второе место заняла Южная Корея.

Ранее сообщалось, как медали Игр в Париже поменяли жизнь казахстанских спортсменов.