Первую казахстанскую "чудо-машину" для тушения пожаров испытывают в резервате "Семей Орманы"

Новая техника создана с учётом пожеланий лесников. Сборка машины будет проходить на машиностроительном заводе в Уральске. На днях первый экспериментальный образец проехал по тем самым барханам, где и начался самый катастрофический пожар в казахстанской истории. Разрушительная стихия настигла Абайскую область ровно год назад и уничтожила с лица земли больше 63 тысяч га реликтового соснового бора. Погибло 15 сотрудников, которые отчаянно боролись с огнём. Очередной пожароопасный сезон здесь встречают почти во всеоружии - с новой спецтехникой и двумя вертолётами. Что изменилось в резервате за год, и какие проблемы ещё предстоит решить, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Старая новая техника

С учётом новой техники, поступившей в парк резервата, в данное время на боевом дежурстве природного лесного резервата "Семей Орманы" находится 66 пожарных автоцистерн и 26 малых пожарных комплексов, которые равномерно распределены по территории лесного предприятия.

В этом году впервые за годы независимости для оперативного тушения и безопасности леса организована работа двух вертолётов - это техника Министерства обороны и Министерства ЧС. Один из них уже в полной готовности, второй пока находится на ремонте в Российской Федерации, так как в Казахстане подобную починку не осуществляют.

Заместитель директора ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Гани Алпысчалов подробно рассказал о положении дел лесовладельца. По его словам, самая острая нехватка наблюдается в парке патрульных машин.

"В данный момент нам необходимо 78 патрульных машин. При стандарте в 110 единиц у нас в резервате 39 патрульных автомобилей. В составе резервата 10 филиалов, в которых, в свою очередь, насчитывается 34 лесничества. Каждое лесничество включает от двух до четырёх мастерских участков, которые по правилам лесоустройства необходимо круглосуточно патрулировать. Вот и получатся, что в одном лесничестве нужно как минимум две патрульные машины, а у нас их по одной. Причём нынешние автомобили отработали свой срок годности, ездят больше двадцати лет. Надеемся, что со временем автопарк резервата будет пополняться", - выразил общее пожелание лесников Гани Алпысчалов.

Из-за дороговизны и ненадёжности запасных частей ремонт патрульных авто обходится в круглую сумму.

"Надежды нет и на эти запчасти. Поэтому ремонтные работы нам дороже обходятся", - поделились проблемой в резервате.

Автопарк устаревшей техники скопился и для "гражданских" нужд - для перевозки людей, которые круглый год заняты на лесовосстановительных работах. Наёмные рабочие занимаются сбором шишек, высаживают семена, пропалывают саженцы, высаживают их в открытый грунт, причём живут в разных сёлах. Водители автобусов ежедневно возят их на работу и обратно домой. Расстояние, которое они проезжают - до 100 км в день. Причём самый старый автобус 1984 года выпуска. За 40 лет советская техника обветшала, но всё же продолжает служить лесному хозяйству. Лесники, как могут, берегут транспортное наследие, но надеются на поступление современных комфортабельных автобусов.

"Выработка у этого транспорта уже сорок лет. Представляете, в каком состоянии такая техника, если она ездит почти каждый день, причём не всегда по хорошей дороге. Спецсчёт резервата располагает средствами, но они идут в том числе на покупку лесовозной техники для устранения последствий большой гари", - пояснил Алпысчалов.

Нам удалось побывать в святая святых всех лесных огнеборцев - в гаражах, где стоит блестящая, чистая, готовая к работе пожарная техника. Здесь мы увидели раритетное спецавто 1978 года выпуска с отшлифованным и ухоженным фасадом. Разглядывая его со всех сторон, незнающий человек с первого раза не поверит, что этому "Зилу" скоро полвека.

Из-за профессионального окрашивания и хорошего ухода такая отработавшая все сроки техника сбивает с толку специалистов, которые обязаны списать её. "Товарный вид" вводит в заблуждение.

"Нам как-то с первого раза отказались списывать старую технику. Посмотрели на фото и говорят, она же новая"!, - вспоминают курьёзный случай сотрудники резервата.

А новые пожарные машины стоят рядышком, через стенку. В этом году к работе приступили 10 автоцистерн на базе "КАМАЗ", на которые было выделено около 1 млрд. тенге.

По спецзаказу!

В Казахстане создали первую машину для тушения лесных пожаров. Её производством займётся Уральский "АгроРемМашзавод". Спецтехника на базе "Газ-53" - настоящий прорыв в деле машиностроения не только Казахстана, но и всего мира, не нарадуются лесники. А всё потому, что чудо-техника может тушить не только лесной или степной пожары, но и себя. Она оснащена специальной системой пожаротушения. Все достоинства экспериментального образца перечислил и.о. начальника отдела материально-технического снабжения ГУ ГЛПР Семей Орманы Рысбай Орынбасаров. По его словам, машину укомплектовали согласно технической спецификации и рекомендаций сотрудников резервата.

"Все нюансы мы озвучили. Разработчики учли. В результате мы получили транспортное средство для тушения именно лесных пожаров. Дизельный трёхкубовый двигатель, резервуар для трёх тонн воды, подвеска 4 х 4, электронное управление подачей воды. Главные критерии, на которые мы делали упор - это высокая проходимость, большая ёмкость для воды, объёмом не менее трёх тонн, и функция тушения огня на ходу. Это очень важное отличие. Если сравнить с имеющимися на страже машинами, то они, чтобы переключиться в режим тушения, должны сначала остановиться. А здесь всё очень мобильное. Потому что во время пожара у химбойцов есть считанные минуты, чтобы раскинуть рукав, открыть кран, а тут всё будет автоматическое", - перечислил особенности новой модели Рысбай Орынбасаров.

Коллаборация лесников и машиностроителей продолжалась четыре месяца. И вот уже третий день их результат гоняет по барханам резервата. Первую локацию выбрали с учётом горького прошлогоднего опыта. Техника проехалась по тем самым труднодоступным дорогам Батпаевского лесничества, где в прошлом году начался пожар, и куда в первое время не могли добраться огнеборцы. Водитель провёл тест-драйв с полным баком воды. Общая масса гружёной машины составила 17 тонн.

"Во время пожара химбойцам и водителям, занятым тушением огня, сложно контролировать то, что происходит за их спинами. Когда всё пышет огнём, то в опасности машина. В первую очередь загораются колёса. Этот автомобиль оснащён системой самотушения. Он может одновременно тушить пожар и себя даже на ходу. Это огромное достижение и подмога для огнеборцев. Плюс в кабине есть спальники. Мы специально учли это, чтобы улучшить условия труда лесников всей страны. Если машина пройдёт все испытания, а в дальнейшем разработчики учтут все наши замечания, то получится очень хорошая машина для тушения лесных пожаров", - отметил Рысбай Орынбасаров.

Кстати, в прошлом году в лесных пожара сгорело 4 автоцистерны резервата "Семей Орманы".

Если производство "чудо-машины" станет на поток, то в будущем она будет незаменимым помощником для всех лесных хозяйств страны.

"От этого тест-драйва зависит, какой техника придёт на службу лесникам. А в планах Министерства экологии закупить для страны 118 единиц этой техники. В том числе 27 для резервата "Семей Орманы", - заметил Гани Алпысчалов.

Согласно новым стандартам, которые вводятся в Казахстане, на одно лесничество потребуется несколько автоцистерн для тушения пожаров. Сейчас их в резервате 66. При утверждении новых норм, автопарк придётся усилить до 90 единиц техники. Новые уральские вездеходы-огнеборцы как раз могут дооснастить парки лесных хозяйств.

НЕстандартные!

Нашумевшая история о нестандартном подарке резервату облетела всю страну. На балансе Успенского лесничества предприятия "Семей Орманы" и в лесничестве Бескарагайского района находится техника для тушения пожаров, которая не вписывается в стандарты нашей страны. В дар лесничим передали несколько единиц техники стандарта Евро 3, при том что в Казахстане установлены нормы использования Евро 5.

При этом руководство предприятия отметило, что эта техника очень хорошо проявляет себя на труднодоступной рельефной местности соснового бора. Для того, чтобы поставить её на учёт, необходимо вносить изменения в закон. А это быстро не делается. Поэтому лесники не спешат избавлять от презента меценатов.

"По поводу техники по Евро 3: на законодательном уровне вопрос сейчас решается. Мы поставили её на баланс резервата. В случае необходимости будем использовать. Я не думаю, что дорожные полицейские запретят нам пользоваться ею во время пожаров. Сейчас она находится на страже и в полной боевой готовности", - отметил генеральный директор ГУ ГУЛПР "Семей Орманы" Кайрат Хасенов.

В целом, по его словам, ситуация с техническим обеспечением в резервате за последний год значительно стабилизировалась.

"По сравнению с прошлым годом у нас на 30% техника обновлена. 27 новых автоцистерн обещают поставить до конца года", - резюмировал ситуацию с транспортом Кайрат Хасенов.

Система наблюдения

Погода уходящего месяца в Абайской области проявила себя прямо противоположно маю года прошлого, когда стояла засуха, подогреваемая сильными ветрами. Лесники вспоминают, что к моменту страшного пожара земля просохла больше чем на метр, деревья трещали от сухости, что способствовало быстрому распространению огня.

В этом году дожди значительно облегчают работу сотрудникам резервата. С начала пожароопасного периода в сосновом бору потушили три лесных возгорания. Первый из них, который возник в Бородулихинском районе из-за обрыва линии электропередач, вызвал много шума. По словам самих лесников, проблема заключалась в том, что к моменту приезда на место, оголённый провод лежал на сырой земле. Это создавало реальную опасность для сотрудников. Однако позже удалось установить площадь - первоначально заявляли о 0,22 га. После локализации отрапортовали об окончательных 0,8 га.

Этот пожар удалось зафиксировать благодаря системе система раннего обнаружения пожара. 9 точек наблюдения этой системы охватывают 200 тысяч гектаров резервата.

За обстановкой на остальной территории следят вышкари, которые несут дежурство на 34 вышках в лесничествах. Радиус охвата одной такой каланчи - около 15 км.

По данным руководства резервата, в следующем году запланирована установка системы на всей территории "Семей Орманы". На эти цели будет выделено 4,1 млрд. тенге

"Камеры, вероятно, установят на этих вышках. Для полного охвата территории системой наблюдения этого будет достаточно", - пояснил Гани Алпысчалов.

Параллельно с охраной леса и тушением пожаров сейчас в резервате ведётся активная заготовка сгоревшей древесины в пожаре 2023 года. На сегодня спилено больше 350 кубометров гари, которую реализуют в виде кругляка и пиломатериала. Для распиловки в лесном предприятии функционирует 11 пилорам. 4 из них новые, их приобрели в этом году.

По информации лесовладельца, для ускорения работ по заготовке и реализации сгоревшего соснового бора планируется привлечь заграничных инвесторов и местных частников, которые готовы в ближайшее время бросить свои силы на переработку горельника.

Для справки:

В резервате "Семей Орманы" в пожароопасный сезон работает больше двух тысяч человек, из которых 595 штатных госинспекторов. Площадь резервата составляет 654 тысячи гектаров и располагается на территории пяти районов области - Бескарагайском, Бородулихинском, Кокпектинском, Аягозском и Абайском.

Фото Альбина Халел.