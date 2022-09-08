Первую детскую команду по пара-хоккею презентовали в Нур-Султане

Фото: Baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Нур-Султане состоялась презентация первой казахстанской детской пара-хоккейной команды, передает BaigeNews.kz.

Мероприятие прошло на ледовой арене "Тарлан".

Взрослая команда по пара-хоккею существует в Казахстане с 2018 года. Она бронзовый призёр альтернативных Паралимпийских игр-2022 в Ханты-Мансийске, серебряный призёр Кубка Сибири, прошедшего в Омске, заняла четвёртое место в Кубке континента (КХЛ). Ледовая арена "Тарлан", на которой тренируются спортсмены - единственная адаптированная площадка в нашей стране и Средней Азии.

Вдохновившись успехами взрослых игроков, руководство федерации пара-хоккея в Нур-Султане решило создать детскую дружину.

"Благодаря достижениям взрослой команды нас уже знают. Сейчас хотим также развивать детский пара-хоккей. Ближайшие наши планы – участие в чемпионате мира. Он пройдёт в декабре в Бангкоке", - рассказал менеджер команды Нурлан Кенжин.

По словам руководителя федерации пара-хоккея в Нур-Султане Кайрата Сабирова, обеспечивать команду необходимым инвентарём помогают спонсоры.

"Благодаря спонсорам у нас есть экипировка. К примеру, на презентации вы можете видеть специальные сани для занятий. У них есть ручки, и родители могут сами выходить с детьми на лёд".

В мероприятии приняли участие известные спортсмены, общественные деятели и посол Канады в Казахстане Алан Хамсон.

"Хоккей в Канаде - самый популярный вид спорта. Радует, что в Казахстане он активно развивается. Хоккей должен быть доступен для всех. Желаю удачи и процветания новой команде", - сказал он.

Известный казахстанский спортсмен Илья Ильин отметил, что для развития пара-хоккея от руководства и спортсменов нужно много терпения и работы.

"Вы настоящие бойцы, продолжайте побеждать для нашей страны. Кайрат (руководитель федерации - Прим. автора), ты душу вкладываешь в это дело. Спасибо за это! Мы будем болеть за вас, делать хоть какие-то вещи, чтобы вы приносили золотые медали. Давайте вместе делать наш спорт лучше. Нужно строить центры, улучшать спортивную юриспруденцию", - сказал Ильин.

Боксер Серик Сапиев заявил:

"То что вы делаете – большая ответственность. Это тяжелая работа на благо развития нашего спорта. Желаю новых побед и развития".

Занятия по пара-хоккею на ледовой арене "Тарлан" будут проводиться бесплатно и для всех желающих.

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов