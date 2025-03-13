Учащиеся местного колледжа забрали у пенсионерки деньги и перечислили мошенникам, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские Кокшетау оперативно пресекли преступную деятельность трех студентов местного колледжа, которые умудрились совмещать учебу с участием в мошеннических схемах.

Заявление по факту мошенничества в городское управление полиции поступило 12 марта около 19:00. Потерпевшей оказалась 86-летняя пенсионерка, которую несколькими часами ранее обманули злоумышленники, сообщив что ее внучка совершила дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы деньги для решения вопроса с пострадавшими.

Перепуганная акмолинка согласилась на условия аферистов и собрав личные накопления в размере 800 тыс тенге, не подозревая об обмане, передала курьерам. Дропперами, забравшими деньги у пенсионерки оказались студенты-первокурсники.

Для оперативного установления личности дропперов и задержания их в дежурные сутки, сотрудниками полиции был проведен комплекс розыскных мероприятий и просмотрены записи камер видеонаблюдения в районе проживания заявительницы.

Подозреваемых зафиксировали камеры центра оперативного управления, по которым полицейские отследили примерный маршрут передвижения дропперов и установили их личности.

Как стало известно в ходе следственных мероприятий, работу в качестве курьеров студенты нашли в Telegram. Не задумываясь о последствиях, юноши согласились на условия куратора и следуя инструкциям, пришли домой к пенсионерке, забрали деньги и далее перечислили их на указанный счет.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Предварительно установлено, что в качестве курьеров фигуранты могут быть причастны еще к одному факту мошенничества. Данная информация тщательно проверяется.