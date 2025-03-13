Первокурсники обманули 86-летнюю пенсионерку в Кокшетау ради наживы
Трех студентов-дропперов задержали полицейские по горячим следам.
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Учащиеся местного колледжа забрали у пенсионерки деньги и перечислили мошенникам, передаёт BaigeNews.kz.
Полицейские Кокшетау оперативно пресекли преступную деятельность трех студентов местного колледжа, которые умудрились совмещать учебу с участием в мошеннических схемах.
Заявление по факту мошенничества в городское управление полиции поступило 12 марта около 19:00. Потерпевшей оказалась 86-летняя пенсионерка, которую несколькими часами ранее обманули злоумышленники, сообщив что ее внучка совершила дорожно-транспортное происшествие и ей необходимы деньги для решения вопроса с пострадавшими.
Перепуганная акмолинка согласилась на условия аферистов и собрав личные накопления в размере 800 тыс тенге, не подозревая об обмане, передала курьерам. Дропперами, забравшими деньги у пенсионерки оказались студенты-первокурсники.
Для оперативного установления личности дропперов и задержания их в дежурные сутки, сотрудниками полиции был проведен комплекс розыскных мероприятий и просмотрены записи камер видеонаблюдения в районе проживания заявительницы.
Подозреваемых зафиксировали камеры центра оперативного управления, по которым полицейские отследили примерный маршрут передвижения дропперов и установили их личности.
Как стало известно в ходе следственных мероприятий, работу в качестве курьеров студенты нашли в Telegram. Не задумываясь о последствиях, юноши согласились на условия куратора и следуя инструкциям, пришли домой к пенсионерке, забрали деньги и далее перечислили их на указанный счет.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Предварительно установлено, что в качестве курьеров фигуранты могут быть причастны еще к одному факту мошенничества. Данная информация тщательно проверяется.
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