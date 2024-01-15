Первокурсника ранили ножом в общежитии колледжа в Петропавловске

ЧП произошло в общежитии одного из колледжей в Петропавловске. Конфликт между первокурсниками завершился поножовщиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Social Media.

В полицию поступило сообщение о том, что в комнате общежития 17-летнему жильцу нанесли ножевое ранение в руку.

Ссора произошла между учащимися, совместного распивающими спиртное.

Проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

Сотрудники отделения ювенальной полиции устанавливают обстоятельства и мотивов конфликта.