Первокурсника ранили ножом в общежитии колледжа в Петропавловске
Сегодня, 18:36
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Сегодня, 18:36Сегодня, 18:36
128Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
ЧП произошло в общежитии одного из колледжей в Петропавловске. Конфликт между первокурсниками завершился поножовщиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Social Media.
В полицию поступило сообщение о том, что в комнате общежития 17-летнему жильцу нанесли ножевое ранение в руку.
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