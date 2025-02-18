Первоклассник из Астаны завоевал золотую медаль на научной олимпиаде в Сингапуре
Семилетний столичный школьник получил золотую медаль на международной научной олимпиаде.
Сегодня, 12:30
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Сегодня, 12:30Сегодня, 12:30
88Фото: Акимат Астаны
Ученик 1 класса Международной школы № 81 Astana English school Нурлан Нурдаулет принял участие в международной олимпиаде "StemCo" и выиграл золотую медаль, а ученица 4 класса Зере Акболат заняла третье место и завоевала бронзовую медаль, передаёт BaigeNews.kz.
Семилетний школьник прошел первый онлайн этап и получил путевку в финал, который проводится в Сингапуре.
Нурлан Нурдаулет, переступивший порог школы только в прошлом году, показал лучшие результаты в дисциплине "Математика и наука", опередив соперников, заняв первое место и прославив нашу страну.
А представлявшая страну Зере Акболат участвовала в дисциплине "естествознание" и завоевала бронзовую медаль.
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