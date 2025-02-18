Ученик 1 класса Международной школы № 81 Astana English school Нурлан Нурдаулет принял участие в международной олимпиаде "StemCo" и выиграл золотую медаль, а ученица 4 класса Зере Акболат заняла третье место и завоевала бронзовую медаль, передаёт BaigeNews.kz.

Семилетний школьник прошел первый онлайн этап и получил путевку в финал, который проводится в Сингапуре.

Нурлан Нурдаулет, переступивший порог школы только в прошлом году, показал лучшие результаты в дисциплине "Математика и наука", опередив соперников, заняв первое место и прославив нашу страну.

А представлявшая страну Зере Акболат участвовала в дисциплине "естествознание" и завоевала бронзовую медаль.