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BaigeNews.kz Вчера, 19:21
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Фото: BaigeNews.kz

Первое заседание Клуба молодых избирателей состоялось в Астане

В столице состоялось первое заседание Клуба молодых избирателей, созданного 21 сентября при Центральной избирательной комиссии. Тема встречи - "Молодёжь и выборы", передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель Клуба - привлечь внимание молодёжи к актуальным вопросам избирательного процесса, электоральной активности и правовой культуры. 

Заседание Клуба является итогом трёхдневного семинара по обучению выборному законодательству для представителей молодёжных организаций из всех регионов Казахстана. Организаторами выступили Центральная избирательная комиссия и Академия государственного управления. В ходе тренингов эксперты ЦИК объяснили участникам, как проходит предвыборная кампания, как регистрируют кандидатов в президенты. 

В мероприятии приняли участие руководители и активисты республиканских и региональных молодёжных организаций, работники региональных молодёжных ресурсных центров, комитетов по делам молодёжи учебных заведений, студенты, магистранты и докторанты вузов Астаны. 

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что работа с молодёжью - новый вектор деятельности Центризбиркома. 

"Выборы - это очень значимый правовой и общественно политический процесс. Конституция гласит, что народ осуществляет власть через республиканский референдум и свободные выборы. Поэтому очень важно и нужно развивать электоральную культуру, повышать правовую грамотность и активность избирателей, в частности и молодёжи. Потому что молодёжь - это наше будущее, вы и есть Новый Казахстан", - подчеркнул председатель ЦИК.

Начальник отдела молодёжного ресурсного центра Актюбинской области Азат Уразалин высказался о происходящих в стране демократических процессах. 

"В стране происходит либерализация, вскоре состоятся выборы президента, до этого были выборы сельских акимов. В следующем году планируются выборы районных акимов. Народ сейчас имеет право напрямую избирать глав районов, сельских округов. Активное участие в этих политических процессах принимает молодёжь", - сказал Уразалин. 

В предстоящих выборах он планирует впервые участвовать в качестве наблюдателя. 

"Как только вернёмся в регионы, проведём работу с молодёжью. Можно сказать, что мы теперь полноценные тренеры. Мы объясним им, что участвовать в выборах надо, что это наше право", - ответил он. 

Руководитель молодёжного крыла ОО "Уральское немецкое культурно-просветительское общество Heimat" Роман Назаров считает, что голосовать на выборах - это большой шаг к развитию государства. 

"Многие думают, что если они не пойдут на выборы, ничего не случится. Но это не так. Каждый голос важен. Именно этот голос может стать решающим в судьбе целого государства", - говорит он. 

Депутат столичного маслихата Бакдаулет Жандилбаев поделился личным опытом участия в выборах и республиканском референдуме. 

"До этого я участвовал в выборах в качестве руководителя штаба, наблюдателя, доверенного лица кандидата в президенты. Это большой опыт. У всех граждан Казахстана должна быть возможность выбирать. Молодёжь к этому относится по-разному. Есть те, кто не интересуется выборами", - отметил он. 

По словам депутата, после семинара участники будут проводить каскадный метод обучения в регионах. 

Завершая заседание, Нурлан Абдиров призвал участников клуба к дальнейшему сотрудничеству и диалогу в целях повышения электоральной культуры и активности молодых избирателей. 

"Для нас очень важны ваши мнения и предложения по самому широкому спектру вопросов избирательного процесса. Мы намерены работать в таком же открытом и конструктивном формате. Вы - наша будущая интеллигенция, и я был бы рад, если опыт общения в клубе поможет вам стать депутатами парламента, маслихатов, акимами или членами Центральной избирательной комиссии", - заключил председатель ЦИК РК.

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#молодежь #выборы #ЦИК
Данира Искакова Журналист
Вчера, 19:21
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