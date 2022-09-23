Первое заседание Клуба молодых избирателей состоялось в Астане

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В столице состоялось первое заседание Клуба молодых избирателей, созданного 21 сентября при Центральной избирательной комиссии. Тема встречи - "Молодёжь и выборы", передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель Клуба - привлечь внимание молодёжи к актуальным вопросам избирательного процесса, электоральной активности и правовой культуры.

Заседание Клуба является итогом трёхдневного семинара по обучению выборному законодательству для представителей молодёжных организаций из всех регионов Казахстана. Организаторами выступили Центральная избирательная комиссия и Академия государственного управления. В ходе тренингов эксперты ЦИК объяснили участникам, как проходит предвыборная кампания, как регистрируют кандидатов в президенты.

В мероприятии приняли участие руководители и активисты республиканских и региональных молодёжных организаций, работники региональных молодёжных ресурсных центров, комитетов по делам молодёжи учебных заведений, студенты, магистранты и докторанты вузов Астаны.

Открывая заседание, председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что работа с молодёжью - новый вектор деятельности Центризбиркома.

"Выборы - это очень значимый правовой и общественно политический процесс. Конституция гласит, что народ осуществляет власть через республиканский референдум и свободные выборы. Поэтому очень важно и нужно развивать электоральную культуру, повышать правовую грамотность и активность избирателей, в частности и молодёжи. Потому что молодёжь - это наше будущее, вы и есть Новый Казахстан", - подчеркнул председатель ЦИК.

Начальник отдела молодёжного ресурсного центра Актюбинской области Азат Уразалин высказался о происходящих в стране демократических процессах.

"В стране происходит либерализация, вскоре состоятся выборы президента, до этого были выборы сельских акимов. В следующем году планируются выборы районных акимов. Народ сейчас имеет право напрямую избирать глав районов, сельских округов. Активное участие в этих политических процессах принимает молодёжь", - сказал Уразалин.

В предстоящих выборах он планирует впервые участвовать в качестве наблюдателя.

"Как только вернёмся в регионы, проведём работу с молодёжью. Можно сказать, что мы теперь полноценные тренеры. Мы объясним им, что участвовать в выборах надо, что это наше право", - ответил он.

Руководитель молодёжного крыла ОО "Уральское немецкое культурно-просветительское общество Heimat" Роман Назаров считает, что голосовать на выборах - это большой шаг к развитию государства.

"Многие думают, что если они не пойдут на выборы, ничего не случится. Но это не так. Каждый голос важен. Именно этот голос может стать решающим в судьбе целого государства", - говорит он.

Депутат столичного маслихата Бакдаулет Жандилбаев поделился личным опытом участия в выборах и республиканском референдуме.

"До этого я участвовал в выборах в качестве руководителя штаба, наблюдателя, доверенного лица кандидата в президенты. Это большой опыт. У всех граждан Казахстана должна быть возможность выбирать. Молодёжь к этому относится по-разному. Есть те, кто не интересуется выборами", - отметил он.

По словам депутата, после семинара участники будут проводить каскадный метод обучения в регионах.



Завершая заседание, Нурлан Абдиров призвал участников клуба к дальнейшему сотрудничеству и диалогу в целях повышения электоральной культуры и активности молодых избирателей.