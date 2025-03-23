В селе Тепличное Северо-Казахстанской области состоялось торжественное открытие первого в регионе универсального спасательного подразделения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Новый специализированный объект, расположенный на берегу озера Пёстрое, предназначен для проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных операций. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Чингиса Аринова, подразделение оснащено всем необходимым для работы в сложных условиях — от высотных спасательных работ до водолазных погружений. Кроме того, в его составе будут работать медики МЧС.

"Открытие такого центра в Северо-Казахстанской области значительно повысит уровень безопасности жителей региона", — подчеркнул Аринов.

Напомнимм, в СКО активно готовятся к приходу большой воды. Ранее аким области на вертолёте оценил паводковую обстановку. Он отметил, что из-за резкого потепления значительная часть снежного покрова на полях уже растаял, однако в ряде районах угроза от талых вод все еще сохраняется. Между тем, спасатели бетонируют защитные дамбы.